В Украине не хватает валюты из-за перебоев с авиасообщением: НБУ сегодня будет продавать евро

Нацбанк сегодня проведет аукцион по продаже наличности в евро. Также Нацбанк работает с контрагентами из США, чтобы доставить большую партию наличности в долларах.

Национальный банк Украины закупил валютную наличность в евро и планирует сегодня, 19 марта, провести аукцион по ее продаже.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Олега Чурия.

Он напомнил, что валютной наличности в Украине не хватает из-за перебоев с авиасообщением.

«В ближайшее время этот вопрос будет решен: мы уже закупили часть валютной наличности в евро и планируем провести аукцион по продаже наличной валюты за безнал», - сказал Чурий.

Также он сообщил, что Нацбанк работает с контрагентами из США, чтобы доставить большую партию наличности в долларах.

Как сообщал УНИАН, ряд банков в Украине приостановили продажу наличной валюты, но продолжают проводить безналичные валютно-обменные операции.

Национальный банк 17 марта констатировал нехватку наличной валюты в кассах банков из-за проблем с ее доставкой, но пообещал улучшение ситуации в ближайшее время.

Украинские компании и граждане за пять рабочих дней в марте купили 2,1 млрд долл., при этом порядка 1,7 млрд долл. было выкуплено бизнесом для оплаты по контрактам и платежей по долгам, а 300 млн долл. купило население.

По оценкам регулятора, повышенный спрос на валюту обусловлен ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.