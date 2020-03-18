На время карантина: "ПриватБанк" приостановил покупку и продажу наличной валюты

Наличную валюту в кассах банка без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

Крупнейший банк Украины "ПриватБанк" с 18 марта будет проводить валютообменные операции для клиентов - физических лиц в безналичном формате через мобильный и интернет банкинг, а также сеть терминалов самообслуживания.

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Как сообщили в пресс-службе банка, такие правила вводятся для безопасности клиентов на период карантинных мероприятий против коронавируса и будут действовать до возобновления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа.

При этом наличную валюту в кассах банка без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

Также в банке сообщили, что любые операции с наличной гривней как в кассах банка, так и в сети банкоматов, проводятся в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, 17 марта продажу наличной валюты и выдачу наличных долларов с клиентских счетов приостановил "Альфа-Банк" (Украина).

Национальный банк утром, 17 марта, констатировал нехватку наличной валюты в кассах банков, в то время как на корсчетах финучреждений сосредоточено 8 млрд долл. безналичной валюты.

По информации регулятора, нехватка связана с тем, что банки завозили наличную валюту самолетами из-за границы, но в настоящее время авиасообщение с другими странами ограничено.

Нацбанк ведет переговоры с центральными банками других стран и ожидает улучшения ситуации с доставкой валютной наличности в Украину в ближайшее время.