Госгеонедр может передать на приватизацию несколько своих предприятий

Глава ведомства не уточнил, какие именно предприятия могут быть выставлены на приватизацию, но отметил, что это произойдет уже в ближайшем будущем.

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр) допускает передачу на приватизацию нескольких предприятий, находящихся в подчинении ведомства.

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"В подчинение Госгеонедр находится 21 предприятие, и многие из них имеют негативные финансовые показатели. Не исключено, что некоторые из них можно будет увидеть в списке на приватизацию", – сказал на пресс-конференции глава Госгеонедр Роман Опимах.

При этом он не уточнил, какие именно предприятия могут быть выставлены на приватизацию, но отметил, что это произойдет уже в ближайшем будущем.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил Государственной службе геологии и недр подготовить максимальное количество спецразрешений на пользование недрами для выставления на аукционы.

6 ноября 2019 года Кабинет министров назначил исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Романа Опимаха главой Государственной службы геологии и недр.