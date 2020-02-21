Гончарук отреагировал на упреки в отсутствии результатов работы Кабмина и анонсировал "ивент"

Премьер-министр поблагодарил парламент за сотрудничество.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что у Кабинета министров есть четкий план и стратегия, что делать.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.

"У нас есть четкий план и стратегия, что делать. И правительство, и команда президента очень хорошо понимают, что нужно делать. Упреки в том, что якобы за 5 месяцев ничего не сделано, абсолютно не имеют под собой никаких оснований", - сказал Гончарук.

В то же время он не исключил, что правительству нужно лучше коммуницировать с обществом.

"Сейчас мы готовим, через несколько недель, ивент, который будет называться "стратегия развития", для того, чтобы подробно поговорить о том, как по блокам мы будем решать те сложные задачи, которые перед нами стоят", - сообщил премьер.

По его словам, "задачи, которые поставил президент и украинский народ, на самом деле вполне выполнимы", а цели, которые перед собой поставило правительство, - "реалистичные".

"Я благодарю, вы за 5 месяцев, друзья, вместе с нами сделали очень много для достижения этих целей. Я вас благодарю за сотрудничество, вы крутые. Давайте сделаем это вместе", - подытожил Гончарук.