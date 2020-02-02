Бюджет в январе недополучил 25% плановых доходов - Минфин

Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства.

Доходы общего фонда государственного бюджета Украины в январе составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 25%, ниже планового показателя на этот период.

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Как сообщается на сайте Министерства финансов Украины, главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года.

В частности, более высокий обменный курс гривни - 24,1 грн/долл. против 27 грн/долл., а также более низкий объем импорта - на 2,5%, более низкие цены на газ.

По информации Минфина, совокупные заимствования в общий фонд госбюджета в январе составили 50,8 млрд грн, из которых 16,9 млрд грн были получены на внутреннем рынке.

При этом, на погашение госдолга в январе направлено 31,6 млрд в гривневом эквиваленте.

Отмечается, что расходы госбюджета в январе были профинансированы в соответствии с расписанием на основании открытых ассигнований.

Также сообщается, что Министерство финансов на основании оперативных данных за январь примет меры соответствующего реагирования на объективные факторы, влияющие на доходы и расходы госбюджета, чтобы нивелировать их негативное влияние в течение года.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за январь-декабрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 78,050 млрд грн, что на 32% выше дефицита за предыдущий год.

Госбюджет на 2020 год предусматривает доходы в 1,096 трлн грн, расходы в 1,182 трлн грн, предельный уровень дефицита в 94,3 млрд грн, предельный объем госдолга – 2,363 трлн грн.