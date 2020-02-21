Нацбанк укрепил гривню: сколько стоит доллар

Официальный курс НБУ на 21 февраля: 100 USD – 2447,77 гривни; 100 EUR – 2642,49 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2447,77 (20 февраля – 2452,31)

100 EUR – 2642,49 (20 февраля – 2648,62)

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 гривни/доллар, к евро - на 4,7%, до 27,66 гривни/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 гривни/доллар, к евро - на 16,7%, до 26,42 гривни/евро.