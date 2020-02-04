Гривня ниже 25 за доллар: свежие курсы валют

Гривня по официальному курсу упала к доллару еще на 5 копеек – до 25,08 грн/долл.

Национальный банк Украины на вторник, 4 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 25,08 грн/долл., что на 5 копеек ниже предыдущего показателя.

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Согласно данным на сайте НБУ, украинская гривня падает к доллару шестой рабочий день подряд – с прошлого понедельника, 27 января.

Официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 27,75 грн/евро, что на 9 копеек ниже предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 грн/долл., к евро - на 4,7%, до 27,66 грн/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро.