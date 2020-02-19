Президент ветировал "маржу Холодова"

Одобренная комитетом Верховной Рады поправка, по данным журналистов, была принята в интересах заместителя главы упомянутого комитета Андрея Холодова.

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон №1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

Об этом сообщает Официальный портал Верховной Рады.

Как свидетельствует сайт ВР, 19 февраля президент вернул закон со своими предложениями.

Напомним, скандал вокруг данного законопроекта, известного больше как "маржа Холодова", начался в октябре 2019 года, когда на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов была принята поправка, которая абсолютно не касается темы законопроекта, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

Как позже выяснили журналисты, поправка была принята в интересах заместителя главы упомянутого парламентского комитета Андрея Холодова, который косвенно контролирует обширную сеть розничной продажи сигарет. В декабре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство в отношении Холодова по подозрению в превышении властных полномочий.

На этой неделе Министерство финансов призвало Президента наложить вето на упомянутый закон №1049: "Сообщаем, что Министерство финансов пришло к выводу о целесообразности предложить президенту Украины применить к указанному закону право вето и вернуть его в Верховную Раду Украины с предложением исключить из текста пункт 2 раздела ІІ "Заключительных и переходных положений" (нормы по регулированию ценообразования при реализации табачных изделий)".

Одна из основных ассоциаций иностранных инвесторов Украины - Европейская Бизнес Ассоциация также обратилась к Президенту Украины с предложением наложить вето на данный закон. - Мы были неприятно поражены тем, что важные для целой отрасли регуляторные изменения принимаются без предварительного обсуждения с представителями отрасли и "маскируются" путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам - заявили в Европейской Бизнес Ассоциации.

Скандальный закон привел к полномасштабному кризису на табачном рынке. Четыре табачных компании, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины, были вынуждены резко сократить производство и отозвать уже заказанные акцизные марки на сотни миллионов гривень. А компания British American Tobacco даже остановила свою фабрику в Прилуках.