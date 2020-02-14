Иностранцы купили украинских облигаций уже на 127 миллиардов гривень

Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 15,7%.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 1,6 млрд грн, или на 1,3%, до 127 млрд грн.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ вырос на 11,2 млрд грн, или на 9,7%.

Согласно приведенным данным, доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины выросла до 15,7%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, до 115,8 млрд грн.