Доля иностранцев на рынке облигаций госзайма Украины достигла почти 15%
10:35, 17 января 2020Финансы
106 0
Нерезиденты увеличили вложения в украинские ОВГЗ до 119 млрд грн.
Доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины достигла 14,6% / фото bank.gov.ua
Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 3,5 млрд грн, или на 3%, - до 118,8 млрд грн.
Читайте такжеПремьер похвастался заимствованиями под рекордно низкий процент
Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины достигла 14,6%.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на ОВГЗ-аукционах в 2019 году разместило гривневые ОВГЗ на 227,552 млрд грн, что в 3,5 раза выше показателя за 2018 год.
Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз – до 115,8 млрд грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter