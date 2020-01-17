Доля иностранцев на рынке облигаций госзайма Украины достигла почти 15%

Нерезиденты увеличили вложения в украинские ОВГЗ до 119 млрд грн.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 3,5 млрд грн, или на 3%, - до 118,8 млрд грн.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины достигла 14,6%.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на ОВГЗ-аукционах в 2019 году разместило гривневые ОВГЗ на 227,552 млрд грн, что в 3,5 раза выше показателя за 2018 год.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз – до 115,8 млрд грн.