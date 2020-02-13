Нацбанк советует отказаться от привязки бюджетных доходов к валюте

В частности, по акцизам на топливо, которые номинируются в евро.

Национальный банк Украины считает целесообразным отказаться от практики привязки бюджетных доходов к иностранной валюте, в частности, по акцизам на топливо.

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Об этом сообщил журналистам заместитель главы НБУ Олег Чурий.

«Мы сейчас общаемся с Министерством экономики относительно того, чтобы доходы, которые получает бюджет, меньше зависели от валютного курса. В частности, тарифы на акцизы на топливо, которые номинированы в евро. По нашему мнению, лучше, чтобы эти тарифы были в гривне, тогда будет меньше влияние курса на бюджет», – сказал Чурий.

По его словам, Нацбанк донес эти рекомендации Министерству экономики, в компетенции которого находится это вопрос.

Как сообщал УНИАН, доходы государственного бюджета Украины в январе составили 42,6 млрд грн, что на 25% ниже планового показателя на этот период. По сообщению Министерства финансов, главной причиной недовыполнения по доходам стали существенные изменения макроэкономических показателей Украины по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года.