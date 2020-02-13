Раскрытие реальной стоимости услуг банков отложили до июня - НБУ

Со 2 июня НБУ начнет ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков.

Национальный банк Украины сдвинул срок выполнения банками новых требований по раскрытию информации о реальной стоимости услуг на сайтах и в рекламе со 2 марта до 2 июня.

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Как сообщается на сайте НБУ, регулятор принял такое решение с учетом предложений участников рынка и банков.

По информации НБУ, в феврале-мае регулятор вместе с банками проведут совместную работу и отработают требования, чтобы с июня потребители могли легко получать от финучреждений исчерпывающую, прозрачную и понятную информацию о банковских услугах.

В НБУ напомнили, что на сайтах и в рекламе банков должна появиться достоверная, правдивая, актуальная и достаточная по объему информация об услугах, их полной стоимости для потребителя, условиях получения и рисках.

При этом со 2 июня управление по защите потребителей финансовых услуг НБУ начнет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины за 2019 год получил почти 17 тысяч обращений граждан, что на 25% больше показателя годом ранее. При этом 67% обращений содержали признаки нарушений прав потребителей.

С 20 января Национальный банк получил полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг в связи с введением в действие соответствующего закона.