Проблемных кредитов в украинских банках стало менее 50%

Качество портфелей улучшилось в банках всех групп, кроме финучреждений с российским капиталом.

Доля проблемных кредитов в украинских банках по итогам 2019 года впервые за последние годы снизилась ниже уровня в 50% - до 48,4% на начало текущего года.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, кроме финучреждений с российским капиталом.

Основными факторами улучшения качества кредитных портфелей в НБУ назвали рост розничного кредитования на 30% в год, реструктуризацию кредитного портфеля двумя госбанками на сумму более 30 млрд грн, продажи проблемных кредитов и их списание за счет резервов иностранными банками, укрепление национальной валюты.

В НБУ подчеркнули, что текущая доля проблемных кредитов все еще высокая, но уже не создает существенных рисков для финансового сектора, поскольку уровень покрытия резервами превышает 95%.

Справка УНИАН. Доля неработающих кредитов в банковской системе Украины за 2018 год сократилась на 1,69 п.п. – до 52,85% на 1 января 2019 года, а объем таких кредитов – на 35,8 млрд грн, до 630,8 млрд грн.