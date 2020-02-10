Эксперт прогнозирует падение доллара в Украине

На этой неделе стоимость доллара к гривне снизится до уровня около 24 грн, считает эксперт.

На текущей неделе стоимость доллара к гривне снизится до уровня около 24,0-24,1 грн на межбанковском и около 23,9-24,1 грн на наличном валютном рынке, считает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

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Как говорится в комментарии эксперта, переданном УНИАН, за прошедшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка - на 1,9-2%, а спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,1% до 1% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

«Падение «американца» длилось всю прошлую неделю, причем с понедельника по четверг шло достаточно интенсивно, а к пятнице замедлилось. В понедельник на утренних торгах умеренное снижение доллара продолжилось», - констатировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на понедельник, 10 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,54 грн/долл., что на 4 копейки выше предыдущего показателя.

Таким образом, гривня выросла к доллару четвертый день подряд после недельного падения с прошлого понедельника, 27 января.