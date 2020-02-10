Доллар и евро подешевели: курсы валют от Нацбанка

Гривня выросла к доллару еще на 4 копейки – до 24,54 грн/долл. Курс гривни к евро на 10 февраля установлен на уровне 26,90 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 10 февраля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 24,54 грн/долл., что на 4 копейки выше предыдущего показателя.

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Согласно данным на сайте НБУ, гривня выросла к доллару четвертый день подряд после недельного падения с прошлого понедельника, 27 января.

Официальный курс гривни к евро на понедельник, 10 февраля, установлен на уровне 26,90 грн/евро, что на 14 копеек выше предыдущего показателя.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу за январь снизилась к доллару США на 5,7% - до 25,03 грн/долл., к евро - на 4,7%, до 27,66 грн/евро.

В 2019 году национальная валюта Украины по официальному курсу укрепилась к доллару США на 14,5% - до 23,69 грн/долл., к евро – на 16,7%, до 26,42 грн/евро.