Названы топ-3 областей Украины, где самая большая задолженность по зарплате

Задолженность по зарплате в Украине за 2019 год выросла на 14,7%.

Задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн, что на 14,7%, или на 389,3 млн грн, больше, чем на 1 января 2019 года, сообщила Государственная служба статистики.

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Самая большая задолженность наблюдается в Донецкой области – 565,5 млн грн, Луганской – 475,6 млн грн (без учета временно оккупированной части территорий), а также Харьковской области – 366,8 млн грн. Эти же области лидировали по уровню задолженности и в начале 2019 года.

Самые низкие показатели задолженности по выплате зарплаты на предприятиях в Черновицкой области (0,1 млн грн), Закарпатской (3,9 млн грн) и Ривненской (4,4 млн грн).

Что касается столицы, то задолженность по заработной плате на киевских предприятиях выросла на 56,6 млн грн по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составила 201,6 млн грн.

Госстат отмечает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 грн и составляет 4 723 грн в месяц, или 28,31 грн в час.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в декабре 2019 года выросла по сравнению с декабрем 2018 года на 16% - до 12 264 грн.