В ГНС объяснили причины невыполнения плана по налогам

По информации налоговой, январь является традиционно сложным месяцем для наполнения бюджета.

Поступления налогов и сборов в общий фонд государственного бюджета Украины в январе 2020 года составили 22,38 миллиарда гривень, что на 12,4%, или на 2,47 миллиарда гривень, больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.

Согласно сообщению, в январе доходы госбюджета составили на 5,85 миллиарда гривень меньше росписи.

В пресс-службе объяснили этот факт тем, что январь является традиционно сложным месяцем для наполнения бюджета, но в этом году к сезонной специфике добавился ряд других неблагоприятных внешних факторов, среди которых высокий обменный курс гривни; низкая цена на газ, обусловившая уменьшение объемов его добычи, а, следовательно, и уменьшение рентных платежей; сокращение потребления энергоносителей из-за аномально теплой зимы, что привело недопоступлениям НДС.

Согласно сообщению, выполнение доходной части бюджета в первом квартале налоговая служба планирует обеспечить за счет повышения эффективности системы мониторинга соответствия налоговых накладных критериям оценки степени рисков, повышения качества контрольно-проверочной работы, повышения качества анализа заявленных к возмещению сумм НДС и качества сборки материалов камеральных и документальных проверок, усиления борьбы с незаконным оборотом подакцизных товаров (табака, алкоголя, горючего), принятия мер налогового контроля в части соблюдение работодателями трудового законодательства с целью обеспечения дополнительных поступлений в бюджеты путем легализации наемного труда и детенизации заработной платы.

"Нам впервые за девять лет удалось выполнить свои обязательства по налоговой части бюджета в 2019 году. В этом году результат будет еще лучшим, ведь с каждым месяцем качество администрирования налогов растет, а борьба с минимизационными схемами становится все более эффективной", - цитирует пресс-служба главу налоговой Сергея Верланова.

Как сообщал УНИАН, поступления налогов и сборов в общий фонд государственного бюджета Украины в 2019 году составили 457,3 миллиарда гривень, что на 17,1%, или на 66,7 миллиарда гривень, больше, чем в 2018 году.