Мецгер: Укргазбанк уже подписал 11 кредитных соглашений по новой госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%"

Бизнесмены со всех уголков Украины, замечает Евгений Мецгер, проявляют большой интерес к данной программе.

В первый же день действия новой президентской программы для поддержки украинского бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%» государственным Укргазбанком уже подписано 11 кредитных соглашений. Первым заемщиком стал 33-летний предприниматель из Винницы, он получит 1,5 млн грн на развитие своего дела.

Кроме того, предоставлено еще 16 положительных решений на доступное финансирование согласно заявок от предпринимателей.

Заместитель председателя правления Укргазбанка Евгений Мецгер отметил: «Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» только стартовала, а мы уже чувствуем большой интерес бизнесменов со всех уголков Украины. Мы уже подписали 11 кредитных соглашений по новой госпрограмме. Самыми активными пока являются предприниматели из Подолья, Винницы и Киевской области. Уверен, в дальнейшем результаты будут действительно потрясающими, и украинский бизнес получит мощную поддержку для своего развития».

Напомним, государственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» инициирована Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины с целью широкой государственной поддержки инвестиционных проектов для украинских микро- и малых предприятий.

Будут действовать три возможные ставки кредитования - 5%, 7% или 9%, которые будут зависеть от размера бизнеса (до 25 млн грн годовой выручки или от 25 до 50 млн грн) и срока его деятельности (до 12 месяцев, более 12 месяцев). Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.