Минфин разместит дебютные семилетние облигации госзайма

Также планируется размещение облигаций сроками обращения 3 месяца, 1 и 2 года.

Министерство финансов Украины на предстоящем еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в следующий вторник, 28 января, впервые предложит инвесторам гривневые бумаги сроком обращения 7 лет.

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Как сообщается на сайте министерства, также планируется размещение облигаций сроками обращения 3 месяца, 1 и 2 года.

Согласно графику Минфина, в дальнейшем до конца квартала семилетние ОВГЗ будут доступны инвесторам на аукционах 25 февраля и 31 марта.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в 2019 году разместило гривневые ОВГЗ на 227,552 млрд грн, что в 3,5 раза выше показателя за 2018 год.

Объем размещения облигаций в долларах США в 2019 году составил 4,331 млрд, что на 24,5% выше показателя годом ранее, в евро - 387 млн, или ниже на 23% показателя годом ранее.