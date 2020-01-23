Гончарук обещает весной изменение налоговой системы в сторону «уменьшения и упрощения»

По словам Гончарука, систему налогообложения нужно сделать более справедливой.

Кабинет министров планирует весной провести серьезное изменение законодательства в сторону упрощения налогообложения и уменьшения налогового давления.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время украинского завтрака на Международном экономическом форуме в Давосе.

«Конечно, нам нужно пересмотреть систему налогообложения, мы это понимаем, нам нужно ее упростить, сделать более справедливой. На весну мы готовим серьезные изменения в налоговое законодательство в сторону уменьшения и упрощения, но пока еще рано об этом говорить, про эту архитектуру, мы её представим позже», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский обещал глубинную налоговую реформу, которая начнет действовать в 2021 году.