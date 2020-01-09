Налоговая служба напомнила о старте декларационной кампании

В ходе декларационной кампании граждане должны подать декларацию о доходах за 2019 год до 30 апреля.

Государственная налоговая служба Украины напомнила налогоплательщикам о старте декларационной кампании 2020 года с 1 января, в ходе которой граждане должны декларировать доходы, полученные в течение 2019 года.

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В пресс-службе Налоговой службы сообщили, что налогоплательщик может подать декларацию об имущественном состоянии и доходах лично или уполномоченным на это лицом или направить по почте с уведомлением о вручении и с описанием вложения или в электронной форме.

Согласно сообщению, предельный срок подачи декларации за прошлый год - 30 апреля 2020 года.

Налоговая служба уточнила, что обязанность подавать декларацию у налогоплательщиков возникает при получении доходов не от налоговых агентов (то есть от других физических лиц, не зарегистрированных в качестве самозанятых лиц). К таким доходам относятся, в частности, доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам, наследования имущества не от членов семьи первой и второй степени родства, при нотариальном оформлении наследства, по которым не был уплачен налог на доходы физических лиц и военный сбор.

Кроме того, гражданин обязан подать декларацию в случае получения от налоговых агентов доходов, не подлежавших налогообложению при выплате, но которые не освобождены от уплаты налогов; при получении иностранных доходов, а также в других случаях, предусмотренных законодательством.

В пресс-службе также напомнили, что налогоплательщики имеют право задекларировать право на налоговую скидку в соответствии со статьей 166 Налогового кодекса Украины путем подачи декларации до 31 декабря текущего года.

Как сообщал УНИАН, украинцы по результатам декларационной кампании 2019 года задекларировали 94,37 миллиарда гривень полученных доходов за 2018 год, что на 39,9% больше, чем по итогам предыдущей кампании.

Право на получение налоговой скидки по результатам декларационной кампании 2019 года задекларировали почти 114 тысяч украинцев.