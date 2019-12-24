Дефицит бюджета с начала года вырос до 35 миллиардов гривень

Сводный бюджет выполнен с дефицитом 7 миллиардов гривень против профицита годом ранее.

Государственный бюджет Украины за январь-ноябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 34,860 миллиарда гривень, что в 190 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года в размере 184 миллиона гривень.

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Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 6,882 миллиарда гривень против 22,002 миллиарда гривень профицита годом ранее.

Как сообщал УНИАН, госбюджет-2019 предусматривал доходы в сумме 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита на уровне 89,989 миллиарда гривень.

В октябре Верховная Рада приняла изменения в бюджет текущего года, снизив план доходов на 20 миллиардов гривень и компенсировав это сокращением плана расходов на обслуживание госдолга.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова 20 декабря заявила, что госбюджет Украины на 2019 год не будет выполнен по доходам, в связи с чем правительство вынуждено остановить финансирование некоторых расходов.