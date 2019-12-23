Ломбард "Центральный" - Фаворит Жюри Успешных Людей 2018 снижает процентную ставку

В ломбарде "Центральный" можно получить деньги, отдавая под залог не только технику, но и движимое и недвижимое имущество.

Практически каждый человек сталкивался с финансовыми трудностями в жизни. Некоторые берут кредит в банке, но не многие хотят пользоваться банковскими услугами, так как они предоставляют высокие проценты по кредиту. Что делать в таком случае? К счастью, любой образованный человек знает, что такое ломбард. Они предлагают расширенные виды залогового кредитования под: серебро, золото, технику, антиквариат, движимое и недвижимое имущество. Большинство людей обращаются в ломбарды потому, что они предлагают маленькие проценты, а процедура оформления договора кредита под залог техники простая и понятная даже тем, кто ни разу не сталкивался с кредитованием. Именно поэтому на сайте Favor ломбард «Центральный» занял первое место в народном голосовании как лучший ломбард для кредитования физических лиц. Давайте попробуем разобраться, почему тысячи украинцев предпочитают выбирать ломбард техники «Центральный».

Минимальная комиссия при получении кредита.

Основным, и, пожалуй, важным критерием у этого ломбарда является то, что он предлагает для новых клиентов низкую процентную ставку – всего от 0.01% в день на срок в 30 дней. Предлагая гибкие условия и низкие процентные ставки, мы делаем кредитование под залог доступным для каждого заёмщика. При этом мы не требуем от вас никаких дополнительных справок с банков, предоставления кредитной истории и прочих документов.

Расширенная система кредитования.

В ломбарде «Центральный» можно получить деньги, отдавая под залог не только технику, а и движимое (автомобили, мотоциклы, электровелосипеды и т.д), и недвижимое (квартиры, офисные помещения, дачи и т.п.) имущество. Время рассмотрения заявки на получения денежных средств занимает от получаса, что несомненно удобно для наших клиентов.

Работа в 20 областях Украины.

Ломбард начал работу в 1999 году и за этот период стал одной из крупнейших компаний по предоставлению кредитов под залог техники, авто и недвижимости. Благодаря большой популярности, ломбард постоянно расширяет свои отделения по всей территории Украины и сейчас его можно найти в 95 городах Украины. Всего же насчитывается 221 отделение по стране.

Предоставление кредитов на технику от 1 до 30 дней, с возможностью продления договора.

Большинство клиентов обращаются к нам, чтобы получить займ сроком от 21 до 30 дней. Такое потребительское кредитование у нас возможно с процентной ставкой от 0.3% от выданной суммы в день. Более подробную информацию о процентной ставке вы можете узнать в отделении ломбарда, принеся под залог технику, золото или какую-либо другую вещь.

Если есть вопросы, что такое кредит под залог - воспользуйтесь этим видео.

Для получения более детальной информации кредита под залог техники вы можете позвонить к нам на многоканальный телефонный номер 0-800-307-773 ежедневно в 9:00 до 18:00. Звонок на указанный номер на территории Украины осуществляются бесплатно.