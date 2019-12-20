Аваков дал приказ закрыть все игорные заведения, замаскированные под лотереи

По словам министра, этого требует соответствующее постановление правительства.

Министр внутренних дел Арсен Аваков требует от Национальной полиции сегодня до 16.00 прекратить функционирование игорных заведений, функционирующих под видом государственных лотерей.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, об этом министр заявил на селекторном совещании.

«Постановление Кабинета министров уже опубликовано и вступило в силу. Оно заключается в следующем - отменить приказ Государственного кабинета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Министерства финансов от 12 декабря 2012 года в части деятельности распространителей лотерей. Национальной полиции и фискальной службе - обеспечить принятие соответствующих мер», - сказал Аваков.

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Министр отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который рассматривается и будет принят Верховной Радой.

«Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игорные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением Кабмина прекратить функционирование игорных заведений», - добавил он.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко заверил, что полиция готова к выполнению приказа.

Начальник управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Околит заявил, что только за минувшую ночь полиция пресекла деятельность 152 различных объектов игорного бизнеса, которые считались незаконными. Приблизительная общая стоимость изъятого оборудования составляет 46 млн грн.

«Сегодня ночью специалисты ДВР отработали только те игорные заведения, которые считались незаконными. А после решения Кабинета министров будут отменены электронные системы. Теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы. В связи с этим необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДВР на местах. Данные группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игорный бизнес», - сказал Околит.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Национальной полиции и Государственной фискальной службе поручено провести проверки игорного бизнеса.