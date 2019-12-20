Гривня на новом максимуме: официальный курс Нацбанка

Официальный курс НБУ на 20 декабря: 100 USD – 2337,4052 гривни; 100 EUR – 2598,4934 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2337,4052 (19 декабря – 2341,3086)

100 EUR – 2598,4934 (19 декабря – 2602,3645)

Национальный банк Украины на сегодня, 20 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне максимального значения с января 2016 года.

Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на сегодня, 19 декабря, на уровне 23,41 гривни/доллар.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,28/23,31 гривни/доллар, к евро - на уровне 25,89/25,92 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% за 11 месяцев текущего года – до 23,97 гривни/доллар.