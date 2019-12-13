"Мы придумали очень интересную стратегию": Зеленский анонсировал существенное повышение пенсий (видео)

Президент отметил, что повысить сразу всем пенсионерам украинская власть не может.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал повышение пенсий для пенсионеров в зависимости от их возраста.

Об этом он сообщил во время ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

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«Сейчас важная социальная миссия нашей команды – когда нет денег, а надо увеличивать пенсии, хотя бы для тех людей, которым очень трудно. У нас действительно есть программа, мы ее разработали...Мы придумали очень интересную стратегию по повышению пенсий для людей по возрасту», - заявил он.

Президент отметил, что повысить сразу всем пенсионерам украинская власть не может: «Повысить пенсии всем не можем, потому что 12 млн пенсионеров. Сразу не можем, то есть мы их разбили на такие критерии. Я просто вам анонсую - сначала мы повысим сильно - от 400 до 1000-1100 гривен пенсионерам, которым 80+ лет», - добавил он

По его словам, на повышение пенсий в 2020 году планируется выделить 13 млрд гривень.

Президент отметил, что после повышения пенсий 80-летним и старшим людям будут повышение для пенсионеров 75+, далее - 70+ лет.