В Университете ГФС Украины состоялся Первый налоговый конгресс

Конгресс состоялся в формате пленарного заседания и панельных дискуссий в 37 локациях на территории университета и с online трансляцией в шести регионах.

В Университете государственной фискальной службы Украины состоялся Первый налоговый конгресс “Управление публичными финансами и проблемы обеспечения национальной экономической безопасности”.

Конгресс состоялся в формате пленарного заседания и панельных дискуссий в 37 локациях на территории университета и с online трансляцией в шести регионах.

В конгрессе приняли участие Госсекретарь Министерства финансов Украины Константин Ващенко, народные депутаты, доцент кафедры уголовного права и криминологии в университете Государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин, экс-министр финансов Виктор Пинзеник, представители Государственной фискальной, налоговой и таможенной служб Украины, международных организаций и бизнеса, эксперты по налоговому законодательству и научные деятели.

Ректор Университета государственной фискальной службы Павел Пашко начал форум с речи, в которой подчеркнул важность диалога между экспертным сообществом, властью и бизнесом.

“Мы впервые организовали событие такого большого масштаба. Считаем, что налоговая система в Украине нуждается в системных улучшениях, которые невозможны без участия представителей как власти, так и бизнеса. Также, нам важно услышать мнение европейских экспертов, возможно перенять их опыт. Открытый диалог между представителями власти, бизнеса, международными и украинскими экспертами и научными деятелями будет способствовать разработке предложений по совершенствованию законодательства и развития международных связей”, – отметил ректор университета Павел Пашко.

Во время конгресса Госсекретарь Министерства финансов Украины Константин Ващенко отметил, что Кабинет Министров передал Университет Государственной фискальной службы из подчинения ГФС в управление Министерству финансов.

“В связи с реформой системы управления государственными финансами, которую мы сейчас реализуем, в новых высококвалифицированных кадрах и в повышении квалификации нуждаются все структуры, которые подчиняются Министерству финансов: новая таможня, новая налоговая, ГКСУ, службы финансового мониторинга, и сам Минфин. Поэтому набор специальностей и предметов будет расширен, а учебные планы адаптированы к реальным потребностям и целям, которые мы ставим перед собой”, – отметил Константин Ващенко.

Доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета ГФС Андрей Гмырин добавил, что в достижении амбициозных целей по совершенствованию налогового законодательства крайне важно привлечь лучших специалистов в сфере публичных финансов, учебных заведений и научных учреждений.

“Значительных усилий требует и создания кадрового потенциала, подготовка честных и квалифицированных кадров будущей службы. Главную роль в этом вопросе должен играть, безусловно, Университет государственной фискальной службы – как единственный профильный государственный вуз”, – отметил эксперт по налогообложению Андрей Гмырин.

Напомним, ранее Андрей Гмырин рассказал, при каких условиях Бюро финрасследований сможет стать действенным независимым органом.