НБУ вдвое повышает лимит инвестиций физлиц за рубеж - до 100 тысяч евро в год

По словам главы НБУ, благоприятная ситуация на валютном рынке дала возможность сделать ряд шагов по смягчению валютного регулирования.

Национальный банк Украины вдвое повышает электронный лимит для инвестиций физических лиц за рубеж – до 100 тысяч евро в год. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

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Он отметил, что благоприятная ситуация на валютном рынке дала возможность НБУ сделать ряд шагов по смягчению валютного регулирования.

«Мы вдвое повышаем электронный лимит для инвестиций физических лиц за рубеж – до 100 тысяч евро в год», - сказал Смолий.

По его словам, также НБУ изменяет подход формирования банками обязательных резервов под привлеченные средства.

«С марта следующего года требования по обязательному резервированию будут отличаться в зависимости от валюты: для резервов в гривне этот норматив будет снижен до нуля, для резервов в валюте – повышен до 100%», - пояснил Смолий.

Глава НБУ отметил, что это будет способствовать снижению долларизации вкладов в банках и удешевлению гривневых кредитов.

Также Смолий сообщил, что Нацбанк повышает плановый объем ежедневных интервенций на валютном рынке с 30 до 50 млн долл. до конца текущего и на первый квартал следующего года.