Нацбанк о сотрудничестве с МВФ: в этом году решения о новой программе не будет
14:53, 12 декабря 2019Финансы
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Регулятор ожидает решения МВФ о новой программе для Украины в первом квартале 2020 года.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк ожидает решения Международного валютного фонда о новой трехлетней программе расширенного финансирования для Украины в объеме 5,5 млрд долл. в первом квартале 2020 года.
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Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.
Он напомнил, что Украина и МВФ достигли договоренностей о новой программе на уровне персонала.
«Так построен график заседаний совета Международного валютного фонда, что в этом году решения о новой программе не будет. Но, согласно графику, это может быть в первом квартале следующего года», - сказал Смолий.
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