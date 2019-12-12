Нацбанк о сотрудничестве с МВФ: в этом году решения о новой программе не будет

Регулятор ожидает решения МВФ о новой программе для Украины в первом квартале 2020 года.

Национальный банк ожидает решения Международного валютного фонда о новой трехлетней программе расширенного финансирования для Украины в объеме 5,5 млрд долл. в первом квартале 2020 года.

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Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий.

Он напомнил, что Украина и МВФ достигли договоренностей о новой программе на уровне персонала.

«Так построен график заседаний совета Международного валютного фонда, что в этом году решения о новой программе не будет. Но, согласно графику, это может быть в первом квартале следующего года», - сказал Смолий.