Расширение возможностей в e-commerce: Payoneer покупает optile

Глобальная финтех компания Payoneer расширяет свою платформу, приобретая первопроходца в сфере синхронизации платежей optile, тем самым оптимизируя глобальные e-commerce возможности для бизнесов по всему миру.

Международная платежная платформа Payoneer, предоставляющая бизнесам возможности для глобального роста, объявила о своем согласии приобрести мюнхенскую компанию optile, которая оптимизирует процессы приема платежей для пользователей по всему миру.

Компания optile основана в 2010 году. Это открытая платежная экосистема, которая позволяет пользователям контролировать и расширять свой бизнес, предоставляя им гибкие возможности для добавления вариантов оплаты и партнеров, в зависимости от задач и потребностей, для повышения конверсии и улучшения качества обслуживания клиентов. Платежная синхронизирующая платформа optile (payment orchestration platform) предназначена для быстрого масштабирования компаний на новые рынки. Она объединяет всех игроков мировой платежной системы в едином решении, обеспечивая прозрачность, гибкость, экономию ресурсов и независимость. Ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих двух месяцев.

Для Payoneer приобретение optile является еще одним значимым шагом на пути к реализации основной цели – созданию удобной и эффективной платформы, которая будет стимулировать глобальное развитие компаний, маркетплейсов, а также малого и среднего бизнеса во всем мире, делая доступ к решениям более простым и доступным. Payoneer стремится быть надежной и независимой платформой для своих клиентов, партнеров и всей платежной сети.

Payoneer был и остается отличным решением для получения и отправки платежей в В2В сегменте. Сейчас, благодаря optile, возможности платформы будут расширены. Использовать Payoneer смогут компании, работающие в В2С сегменте прямых продаж.

«Payoneer и optile разделяют веру в то, что в современном быстро меняющемся цифровом мире, полном бесконечных возможностей, компании и предприниматели по всему миру заслуживают иметь открытую платформу, которая дает им полный контроль над их бизнесом и оптимизирует платежи глобально – тем самым позволяет ускорить их рост сегодня и удовлетворять потребности роста в будущем», – сказал Скотт Галит, генеральный директор Payoneer.

Внедряя облачную платформу синхронизации платежей optile, мерчанты (интернет-магазины и онлайн-продавцы) получают свободу выбора и гибкость в настройке вариантов оплаты, увеличивая таким образом конверсию продаж и удержание клиентов. Благодаря единому API optile компании получают возможность выхода на новые иностранные рынки за счет подключения удобных для целевого региона вариантов оплаты, снижают затраты и время на подключение и разработку.

При этом у e-commerce площадок есть возможность создавать собственную сеть аффилированных партнеров, чтобы упростить процесс кросс-продаж для своих клиентов. Все участники сети могут использовать одинаковый процесс оплаты, сохраняя при этом свой собственный бекэнд и независимость. К примеру, авиакомпании могут создать сеть партнеров, которые предлагают услуги, связанные с поездками, где клиент оплачивает свой авиабилет, прокат автомобиля, гостиницу и многое другое – без необходимости повторного ввода информации об оплате.

Такая опция очень интересна для украинского рынка и дает возможности для совместного роста компаний, увеличения доходов и развития в любой сфере.

«Объединив усилия с Payoneer, мы очень рады возможности использовать их глобальную инфраструктуру и опыт команды для продолжения создания лидирующей во всем мире открытой платформы синхронизации платежей. Payoneer разделяет как нашу клиентоориентированность, так и стремление к обеспечению простоты, гибкости и масштабируемости современного цифрового бизнеса», – сказал Дэниел Смедс, основатель и генеральный директор optile.

Команда optile из 75 человек будет продолжать свою работу в качестве независимой группы в рамках Payoneer, развивая свою платформу синхронизации платежей, в основе которой лежит независимость поставщиков и провайдеров платежей.

О Payoneer:

Компания основанная в 2005 году. Главный офис Payoneer находится в Нью-Йорке, США. Payoneer – мир без границ, единая платформа, бесконечные возможности!

Об optile:

Компания optile является открытой платформой синхронизации платежей. Платформа обслуживает лидеров отрасли розничной торговли, путешествий, мобильной связи и цифровых услуг.