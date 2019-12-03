Секонд-хенд для бутиков: озвучены потери от афер с гуманитаркой (инфографика)

В Минсоцполитики хотят урегулировать эту проблему - разработали соответствующее постановление.

Государственный бюджет Украины несет значительные убытки из-за того, что часть грузов, которые заходят в страну как гуманитарная помощь, впоследствии продаются в модных бутиках.

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Об этом заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль на своей странице в Facebook.

"Именно наше министерство отвечает за то, чтобы придать тому или другому грузу, который заходит к нам из-за рубежа, статус "гуманитарной помощи", такой статус позволяет увольнять "гуманитарные товары" от уплаты налогов и таможенных платежей. Но это – огромная "ниша" для нечестных дельцов, чтобы уклониться от уплаты налогов, поскольку новый товар ввозится под видом "гуманитарки", а потом продается на рынках и даже в модных бутиках, а государственный бюджет недополучает кучу денег", - написал Коваль.

Он напомнил, что 19 ноября на заседании рабочей группы рассматривались 133 обращения относительно признания грузов гуманитарной помощью. "Пока что лишь 28 из них мы признали "гуманитаркой". Относительно других мы направили запросы в соответствующие органы и ожидаем результат. В основном «подтверждение» ожидают грузы с одеждой и обувью", - сообщил заместитель министра.

Коваль отметил, что масштабы потенциальной аферы, с которой сталкивается Минсоцполитики, огромные.

"С января по октябрь в Украину поступило 20,1 тонна гуманитарной помощи, она была оформлена на 427 благотворительных фондов и организаций от 39 стран-доноров.

С ввозимых товаров 55% составляет ношенная одежда – 11 тыс. тон и если предположить, что средний вес "единицы услуги" составляет 1 кг (что обычно многовато, поскольку детские вещи обычно весят 0,5 кг, а мужские сапоги, например – 1,2 кг), то за 10 месяцев в Украину было ввезено 11 млн единиц одежды", - отметил он.

Коваль добавил, что стоимость этой одежды даже по самым низким ценам (например, 1 единица одежды – всего 200 грн), составляет 2,2 млрд грн и если растамаживать эту одежду по правилам "не гуманитарки", то выйдет сумма почти на полмиллиарда гривень в государственный бюджет.

"Поэтому, чтобы навести порядок в системе гуманитарной помощи, мы разработали и отправили на согласование с органами власти Постановление КМУ о "Некоторых вопросах организации ведения Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи", вследствие чего решение этой проблемы Минсоцполитики найдет уже довольно скоро",- резюмировал Коваль.