В Нацбанке заверили, что новые банкноты не ускорят роста цен

Нацбанк не выпускает лишних напечатанных гривень.

Ведение новых банкнот номиналами 50 и 200 гривень не приведет к ускорению инфляции, поскольку наличные деньги выпускаются в обмен на безналичные.

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Об этом сообщил журналистам директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

"Национальный банк Украины не выпускает лишних напечатанных гривен, – сказал Зайвенко. - На инфляцию именно количество наличности не оказывает влияния, потому что наличность выпускается на замену безналичных денег".

По его словам, объем наличных денег в Украине, как правило, составляет около трети от безналичных денег, и Нацбанк перед каждым выпуском наличности в оборот определяет потребность в таком выпуске.

Зайвенко подчеркнул, что за 10 месяцев объем наличных денег в обороте в Украине не вырос, а сократился на 2,5%. В том числе на 5,5% сократилось количество банкнот, в то время как количество монет выросло на 1,7%.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк объявил о введении ряда новых банкнот и монет национальной валюты.

В частности, с 20 декабря будут введены в оборот монеты номиналом 5 гривень и обновленные банкноты номиналом 50 гривень.

В следующем году, с 25 февраля, Нацбанк выпустит в оборот обновленные банкноты номиналом 200 гривень, а во втором квартале 2020 года - монеты номиналом 10 гривень.

В настоящее время законными средствами платежа в Украине являются купюры национальной валюты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1 тысяча гривень, а также монеты номиналом 10, 25, 50 копеек и 1 и 2 гривни.