Крупные и средние предприятия Украины нарастили прибыль почти вдвое

Результат прибыльных предприятий вырос на 29% - до 455 млрд грн.

Крупные и средние предприятия Украины за январь-сентябрь 2019 года получили 343 млрд грн прибыли до налогообложения, что в 1,7 раза больше показателя за аналогичный период 2018 года.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, результат прибыльных предприятий вырос на 29% - до 455 млрд грн, результат убыточных – сократился на 28%, до "минус" 112 млрд грн.

При этом доля убыточных предприятий сократилась до 23% с 30% годом ранее.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, крупные и средние предприятия Украины в первом полугодии получили 218,1 млрд грн прибыли до налогообложения, что на 23% больше показателя за аналогичный период 2018 года.

В 2018 году крупные и средние предприятия Украины получили 352,955 млрд грн прибыли до налогообложения, что на 24% выше показателя за 2017 год.