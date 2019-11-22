Спад промпроизводства в Украине ускорился до 5%

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство выросло на 5,6%.

Спад промышленного производства в Украине в октябре 2019 года в годовом выражении – к октябрю 2018 года – без учета корректировки на эффект календарных дней ускорился до 5% после падения на 1,1% в сентябре.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в октябре в годовом выражении упало также на 5%.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в октябре выросло на 5,6% без учета корректировки на эффект календарных дней, но упало на 2,4% - с учетом корректировки.

По информации Госстата, наибольшее падение в годовом выражении зафиксировано в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 15,4%, металлургии – 11,9%, текстильном производстве – 9,4%, производстве мебели и другой продукции – 9%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – 6,4%.

Рост в годовом выражении зафиксирован только в трех отраслях: производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – 28,7%, химической промышленности – 3,5%, фармацевтике – 1,3%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированных территорий Автономной Республики Крым, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в сентябре 2019 года в годовом выражении замедлился до 1,1% после падения на 1,7% в августе.

В 2018 году промпроизводство в Украине выросло на 1,1% после падения на 0,1% в 2017 году.