В Киеве подорожает вода: новые тарифы

НКРЭКУ изменила тарифы на водоснабжение и водоотвод для "Киевводоканала". Тариф на водоснабжение повышен на 9,4%, а тариф на водоотвод снижен на 6%.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы на услуги по водоснабжению и водоотведению для «Киевводоканала».

Читайте такжеУкраинцам предложат "страховую" цену на газ: что это значит

Соответствующее постановление регулятора было принято на очередном заседании.

Согласно решению, тариф на централизованное водоснабжение для потребителей составит 9,86 грн за 1 куб. м, что на 9,43% больше действующего тарифа.

При этом тариф на водоотвод составит 7,49 грн за 1 куб. м, что на 6% ниже действующего тарифа.

Также регулятор внес изменения в тарифы для потребителей, которые являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения.

Так, тариф на централизованное водоснабжение для этой группы потребителей составит 3,69 грн за 1 куб. м (+1,9% к действующему), а тариф на водоотвод – 2,41 (-8,7%)

Тарифы приведены без учета НДС.

Справка УНИАН. «Киевводоканал» - коммунальное предприятие в сфере водоснабжения и водоотвода в Киеве, которое отвечает за забор, подъем воды из поверхностных и подземных источников водоснабжения, очистку в соответствии с требованиями технологических регламентов, транспортировку, подачу питьевой воды потребителям. Обслуживание водопроводных сетей осуществляют 11 водопроводных эксплуатационных районов и служба эксплуатации водоводов.