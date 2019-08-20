В Киеве могут вырасти тарифы на воду

«Киевводоканал» инициирует повышение в этом году тарифа на водоснабжение и водоотведение на 6%.

Коммунальное предприятие в сфере водоснабжения и водоотведения в столице «Киевводоканал» инициирует повышение в этом году тарифа на водоснабжение и водоотведение на 6%.

Об этом говорится в обнародованном сообщении водоканала на его официальном сайте.

Отмечается, что вчера, 19 августа, состоялись общественные слушания, где обсуждались предложение «Киевводоканала» по корректировке тарифов на 2019 год в связи с изменениями в законодательстве Украины.

«Первый фактор, который существенно влияет на повышение тарифа - это Закон о рынке электроэнергии, из-за которого увеличились расходы водоканала на электричество. Вторым важным фактором является рост налогов на землю», - отмечается в сообщении.

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На сегодняшний день обществом выполнены расчеты для корректировки отдельных составляющих тарифов на текущий год. «Предложено скорректировать три существенные статьи расходов в структуре тарифа: заработная плата, которая сейчас является самой низкой в отрасли, налог на землю и финансовые затраты. По результатам проведенных расчетов, скорректированный тариф на 2019 год на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения составляет 21,593 грн за 1 куб. м (с НДС), что на 6% (или на 1,217 грн с НДС) выше действующего тарифа», - информирует «Киевводоканал».

Как напоминает общество, постановлением от 25.01.2019 № 58 Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 февраля 2019 года установлен тариф на услуги централизованного водоснабжения (поставка холодной воды) и водоотведения для потребителей г. Киева в размере 20,376 грн (в т. ч. НДС 3,396 грн) за 1 куб. м.

В водоканале заявляют, что повышение тарифа является производственной необходимостью. По словам начальника отдела экономического анализа отрасли Управления развития жилищно-коммунального хозяйства ГЖКИ КГГА Оксаны Чувильской, Киевская горгосадминистрация поддерживает намерения «Киевводоканала» по изменению тарифов.

«Все расчеты и объективность проведения корректировки тарифа будут проверены Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг», - отметили в «Киевводоканале».