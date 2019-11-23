Общая стоимость 100 самых дорогих украинских брендов составила $6,2 млрд – рейтинг НВ

Авторы рейтинга издания отмечают, что общая стоимость всех 100 брендов за 2019 год повысилась на 4,7% и достигла $6,2 млрд.

Журнал «НВ» составил ежегодный рейтинг 100 самых дорогих брендов Украины. Первые позиции в нем заняли «Моршинська», «Нова пошта» и Rozetka.

Рейтинг брендов опубликован в журнале №43 за 21 ноября 2019 года.

Авторы рейтинга издания отмечают, что общая стоимость всех 100 брендов за 2019 год повысилась на 4,7% и достигла $6,2 млрд.

При этом фармацевтика по итогам нынешнего года с большим отрывом возглавила топ-5 отраслей, подорожавших по суммарной стоимости брендов. Для фармацевтики показатель роста составил 203%, тогда как ближайшие соседи по рейтингу, финансовые услуги и молочная промышленность, выросли на 33% и 26% соответственно. Самым дорогим фармацевтическим брендом в рейтинге признана «Дарница».

«НВ» также разбирает несколько кейсов ребрендинга, который украинские компании провели в нынешнем году.

По словам маркетинг-директора «Фокстрот» Натальи Ставрати, ее компания стала «общаться более иронично, на более простом языке», чтобы привлечь в торговую сеть молодых покупателей.

В качестве другого примера «НВ» приводит компанию «Дарница», новый логотип которой представляет собой букву «d», стилизованную под микроскоп.

«Микроскоп – это символ исследований, инноваций, поиска. Мы видим «Дарницу» именно такой - ищущей новое, разрабатывающей лекарства, нужные пациентам», - объяснил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

Он подчеркнул, что ребрендинг – это элемент новой стратегии, а не просто новый логотип.

«Дарница» – компания с большой историей, мы хотим сделать ее современнее, динамичнее. Для нас важно, чтобы «Дарница» стала узнаваемым международным брендом. Мы хотим, чтобы украинцы гордились компанией, которая работает на международной арене», - добавил Шимкив.

Он также сообщил, что вместе с новым логотипом у «Дарницы» появились и новые ценности: наследие, амбициозное лидерство, ответственность и extreme ownweship (обостренное чувство собственника).

Как объясняет «НВ», стоимость каждого бренда рассчитывала компания MPP Consulting. Методология оценки основана на финансовых результатах компаний – владельцев марок. Учитывались также и другие факторы: географическое покрытие продаж, технологическая составляющая, выпускаемая продукция и инвестиционная привлекательность отрасли.