IFC: "Укргазбанк" становится все более привлекательным для стратегических инвестиций

По словам руководителя офиса IFC в Украине, корпорация рассматривает возможность долгосрочного партнерства с «Укргазбанком» в рамках Глобальной программы торгового финансирования (GTFP).

IFC (Международная финансовая корпорация) рассматривает возможность предоставления «Укргазбанку» доприватизационного конвертируемого долгового инструмента.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал руководитель офиса IFC в Украине, Молдове и Беларуси Джейсон Пеллмар.

По словам Пеллмара, IFC рассматривает возможность долгосрочного партнерства с «Укргазбанком» в рамках Глобальной программы торгового финансирования (GTFP).

«Недавно лимит GTFP банка увеличился в несколько раз, до $70 млн. Мы начали с консалтинга, в частности, консультировали по вопросам кредитования, довольны, что «Укргазбанк» стал намного более конкурентоспособным - сейчас это четвертый по размеру госбанк в стране. Следующий этап - приватизация», - отметил он.

Джейсон Пеллмар также добавил, что в данный момент IFC работает над привлечением в «Укргазбанк» «сильного стратегического инвестора».

В свою очередь, директор IFC по Climate Business Альжбета Клайн отмечает, что «Укргазбанк» уже перешел в «зеленую экономику».

«У Украины есть возможность создавать зеленые устойчивые инвестиции особенно в агробизнесе и банковском секторе… Мы не можем заставить их (банки - прим.ред.) перейти в зеленый бизнес, но можем объяснить, что это такое, и как можно финансировать энергоэффективность. Со временем они понимают, что в этом есть бизнес, и дело не в только в «этике», а в «бизнес-предложении». Дальше они разрабатывают «зеленые» активы, а мы помогаем им выпускать зеленые облигации. Как правило, банк разрабатывает много других инициатив, связанных с экологически чистым бизнесом. Все это, в конечном итоге, делает его более привлекательным для стратегических инвестиций», - говорит Клайн.

В свою очередь, экс-министр финансов Игорь Уманский отмечает, что на сегодняшний день «Укргазбанк» стал одним из ведущих банков Украины - как по результатам своей финансовой деятельности, так и по объему активов.

«Из всех украинских госбанков только «Укргазбанк» показывает позитивные результаты. Более того, как следствие, последние 3 года «Укргазбанк» не нуждается в докапитализации. Соответственно, кейс Укргазбанка – хороший пример эффективного управления и эффективной работы государственного актива, и тем более актива, который работает в среде и в условиях так называемой банковской чистки», - говорит эксперт.

Уманский напоминает о том, что с момента вхождения государства в капитал «Укргазбанка» прошло 10 лет.

«Понимание того, что в будущем «Укргазбанк» должен быть приватизирован, естественно, было. Разумеется, тогда его национализация происходила исключительно с целью выровнять ситуацию на рынке, вернуть доверие людей и сгладить негативные настроения в стране. И нам тогда удалось «потушить» ситуацию и не допустить такой критической ситуации на рынке, которую допустили в 2014 году. Хотя, экономическая ситуация в 2009 году была значительно хуже. Тогда мы видели горизонт в 10-15 лет до выхода в приватизацию – начала публичного процесса с приватизацией банка. И, безусловно, тот путь, когда первым в госбанк заходит один из ключевых международных финансовых институтов, – он очень успешен. Даже после этого государство останется мажоритарным акционером, но принятие решений и дальнейшая приватизация уже оставшегося государственного пакета, с учетом того, что у государства в этом банке есть такой партнер, для любого другого инвестора будет дополнительным сигналом и дополнительным мотиватором принять позитивное решение и, соответственно, дать большую цену за этот актив», - резюмировал экс-министр.