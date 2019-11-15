Винниковская табачная фабрика признана одним из лучших налогоплательщиков в Украине и во Львовской области

По данным, которые обнародовала ГФС, Винниковская табачная фабрика с начала года уплатила в бюджет Украины более 2 миллиарда гривень и согласно отчету за третий квартал 2019 года заняла 4 место в общем рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины.

За 3-й квартал 2019 года Винниковская табачная фабрика перечислила в государственный бюджет налогов и сборов на сумму 1 миллиард гривень. При этом, согласно данным фискального ведомства, прирост уплаченных отечественным производителем налогов по сравнению с 3 кварталом 2018 года составил 23%. Согласно подсчету компании, средства, уплаченные Винниковской табачной фабрикой в бюджет с начала года, могут обеспечить выплату 67 210 средних пенсий или строительство более 100 сельских школ.

«Наше предприятие – одно из старейших и лучших отечественных производств Запада Украины. Фабрика была основана еще в 1778 году и плодотворно работает и сегодня, обеспечивая более 470 рабочими местами. Нам приятно, что ГФС отметила нашу прозрачность и добросовестный труд как одного из крупнейших налогоплательщиков страны. Тем более я удивлен, что на встречу Президента с табачными компаниями были приглашены только корпорации-монополисты. Надеюсь, что для нашего государства важное значение имеют также и отечественные региональные производители, которые инвестируют в развитие собственной страны», – отметил Григорий Козловский, акционер и директор ООО «Винниковская табачная фабрика».

По данным компании, за годы независимости компания инвестировала более 1 млн долларов в производство и выплатила более 6 миллиарда гривень н налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Производственные мощности компании расположены в г. Винники Львовской области. Продукция Львовской табачной фабрики представлена ​​торговыми марками Marvel, Киев, Strong, LS, Compliment, Lifa.

О компании

Винниковская табачная фабрика – предприятие табачной промышленности Украины, расположенное в г. Винники Львовской области. На 2019 год доля компании в табачном рынке Украины превышает 10%. По сумме уплаченных налогов ВТФ заняла 27 место из 200 крупнейших предприятий Украины по итогам 2018 года. Фабрика была основана в 1778 году и хорошо известна в Украине легендарными сигаретами «Львов», «Орбита», «Верховина», «Прима», «Космос», «Фильтр». Сегодня это современное предприятие, которое занимает 4 место на рынке и обеспечивает рабочими местами более 470 человек.

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