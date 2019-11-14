Рост экономики Украины замедлился до 4,2% – Госстат

По сравнению с предыдущим кварталом реальный ВВП вырос на 0,7%.

Рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2019 года в годовом выражении - по сравнению с третьим кварталом 2018 года – составил 4,2%, замедлившись с 4,6% во втором квартале.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на оперативные оценки, по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора рост реального ВВП составил 0,7%.

Показатель номинального ВВП и ВВП в расчете на одного человека не приводится.

Ранее Национальный банк Украины оценил рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2019 года несколько ниже - в 3,5% в годовом выражении.

Справка УНИАН. Рост экономики Украины во втором квартале 2019 года в годовом выражении ускорился до 4,6%.

В 2018 году рост реального ВВП Украины ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Украины в текущем году на 3%, Всемирный банк - на 2,7%, Европейский банк реконструкции и развития - на 3,3%.

Национальный банк прогнозирует рост экономики Украины в 2019 году на 3,5%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.