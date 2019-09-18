Экономики Украины выросла на 4,6% - подтвердил Госстат

По сравнению с предыдущим кварталом ВВП вырос на 1,6%.

Государственная служба статистики Украины подтвердила оценку роста реального ВВП Украины во втором квартале 2019 года в годовом выражении - по сравнению со вторым кварталом 2018 года – на 4,6%, обнародованную в августе.

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Как сообщается на сайте Госстата, по сравнению с предыдущим кварталом с учетом сезонного фактора рост реального ВВП составил 1,6%, что также соответствует ранее обнародованной оценке.

Также сообщается, что показатель номинального ВВП за второй квартал составил 927,8 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека – 22,047 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики Украины улучшила показатель роста реального ВВП Украины в первом квартале 2019 года до 2,5% в годовом выражении с 2,2% по оперативным оценкам.

Рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3%.

Национальный банк в июле повысил прогноз по росту реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, прогнозируемых ранее.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост экономики Украины в текущем году на 2,7%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%.