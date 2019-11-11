В Украине зафиксировано почти 600 попыток подделать деньги и ценные бумаги - Нацполиция

29 уголовных производств направлены в суд с обвинительным актом.

Правоохранительные органы за 9 месяцев 2019 года зафиксировали в Украине 587 уголовных правонарушений, связанных с подделкой денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного сбора или голографических защитных элементов.

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Как сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины по запросу УНИАН, по 66 из этих правонарушений вручены подозрения, а 29 уголовных производств направлены в суд с обвинительным актом.

Отмечается, что в 2018 году общее количество таких уголовных преступлений составило 853. По 93 из них лицам сообщено о подозрении. В суд с обвинительным актом направлено 67 уголовных производств.

В Нацполиции напомнили, что статья 199 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за изготовление и хранение поддельных денег в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

"В случае выявления поддельных банкнот гражданами в магазинах, на рынках или на автозаправочных станциях следует немедленно вызвать полицию", - подчеркивается в сообщении.

Среди рекомендаций, как отличить поддельные банкноты, предлагается проверять бумагу и рельефность изображений на лицевой стороне, рассматривать против света водяные знаки и защитную ленту, а также краски, меняющие цвет под разными углами зрения, или латентное изображение номинала, которое можно увидеть при рассмотрении банкноты против света под острым углом.

Кроме того, рекомендовано искать "оконную" полимерную защитную ленту, которая темно-серого цвета на банкнотах номиналом 100 гривень образца 2014 года или коричневого - на банкнотах номиналом 500 гривень образца 2015 года.

Тем, кто часто имеет дело с деньгами, в Нацполиции рекомендовали приобрести специальную технику для проверки подлинности банкнот или увеличительное стекло, с помощью которого можно увидеть качество печати микротекстов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в августе-сентябре зафиксировал рост изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривень образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.

В целом, по информации регулятора, показатели количества и суммы подделок за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 26% и 20%, соответственно.