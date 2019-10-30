НБУ назвал банкноты, которые подделывают чаще всего

Подделки изготовлены струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.

Национальный банк Украины в августе-сентябре зафиксировал рост изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривень образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора, подделку достаточно сложно определить при рассеянном визуальном и тактильном контроле без использования специальных детекторов с ультрафиолетовым и инфракрасным светом.

По результатам анализа изъятых подделок в НБУ назвали несколько отличий от настоящих банкнот: более высокая плотность на ощупь, более бледное изображение, некачественная голограмма на лицевой стороне, также, как и латентное изображение номинала в левом нижнем углу, а также нечеткие водяные знаки и изображение на защитной ленте.

Также в НБУ сообщили, что при проверке банкноты в ультрафиолетовом свете видно имитированную флуоресцентную защиту, но цвета более яркие, изображение сдвинуто, а светящиеся нити зеленого, а не зелено-красного цвета, как у оригинала.

При этом, в НБУ сообщили, что показатели количества и суммы подделок за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились соответственно на 26 и 20%.