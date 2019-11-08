Госбанки по итогам стресс-теста могут обойтись без докапитализации – НБУ

Нужно активнее работать с проблемными активами и оставить прибыль этих банков для формирования буфера капитала.

Государственные банки по итогам проведенного Национальным банком Украины стресс-теста могут обойтись без докапитализации.

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Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова в ходе брифинга.

«Без докапитализации можно обойтись. Во-первых, нужно более активно работать с проблемными активами, во-вторых – об этом мы говорим с Министерством финансов - нужно оставить прибыль этих банков в банках для того, чтобы они могли за счет прибыли сформировать буфер капитала», - сказала Рожкова.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины по итогам проведенного стресс-теста крупнейших украинских банков оценил дополнительную потребность финучреждений в капитале от 35,2 млрд грн по базовому сценарию до 73,8 млрд грн по кризисному.

По базовому сценарию потребность в докапитализации установлена у 11 банков, по кризисному – у этих же 11 банков и у 7 других финучреждений.