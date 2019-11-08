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Стресс-тест НБУ: банкам нужно дополнительно от 35 до 74 миллиардов гривень

13:52, 08 ноября 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Национальный банк Украины по итогам проведенного стресс-теста крупнейших украинских банков оценил дополнительную потребность финучреждений в капитале от 35,2 млрд грн по базовому сценарию до 73,8 млрд грн по кризисному.

Как говорится в материалах НБУ, по базовому сценарию потребность в докапитализации установлена у 11 банков, по кризисному – у этих же 11 банков и у 7 других финучреждений.

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Теги: #Нацбанк#банковская система#докапитализация банков