Эксклюзивный кредиты без отказа для тех, кто в силу обстоятельств не готов ждать

Онлайн кредитование востребовано, и с каждым днем привлекает к себе все больше внимания со стороны простых украинцев.

В Украине существует особая форма кредитования, с помощью которой украинцы могут получить в долг необходимую сумму денег, быстро, и без отказов. Эту возможность предлагают микрофинансовые компании, кредитующие онлайн, через интернет.

Такие организации предлагают максимально простой, а главное, доступный сервис обслуживания клиентов. Они кредитуют практически без отказов, работая круглосуточно 24/7. Благодаря этому, онлайн кредитование востребовано, и с каждым днем привлекает к себе все больше внимания со стороны простых украинцев.

Особые высоко конкурентные преимущества, и уникальная для финансового рынка бизнес модель, когда кредитор и заемщик не встречаются лицом к лицу, обеспечили эксклюзивность продукта. За несколько лет работы в Украине, компании онлайн кредитования создали собственную клиентскую базу, которая в 2019 году превысила базу клиентов традиционного банковского кредитования.

Как работает сервис микрокредитования

Оформление кредита в микрофинансовых компаниях отличается от традиционного подхода, используемого в банках. Обычно эта процедура выглядит одинаково в большинстве МФО, и состоит из 3-4 этапов. Инициализацией оформления кредита (на примере https://creditplus.ua/kredit-bez-otkaza) служит регистрация заявки на сайте компании. Для этого указывается необходимая сумма денег и срок займа. Затем заполняется анкета клиента, где указывается основная идентификационная информация, паспорт, ИНН код, и др. После этого, кредитор принимает решение по заявке и оповещает об этом заемщика. На заключительном этапе необходимо ознакомится с договором и подтвердить свое согласие.

Каким образом клиент получает деньги

Одной из многих особенностей кредитования в микрофинансовых компаниях является способ получения денег. Удаленное оформление договора без личного присутствия не позволяет заемщику получить деньги наличными. Поэтому передача денежных средств осуществляется с помощью банковского платежа на личную карту клиента-заемщика. При этом договор начинает действовать только в тот момент, когда заемщик получил деньги.