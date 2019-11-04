Украинцы в октябре купили в банках больше валюты, чем продали

Покупка валюты превысила ее продажу после того, как в сентябре украинцы продали больше валюты.

Украинцы в октябре купили через банковскую систему 1,505 миллиарда долларов, или на 91,5 миллиона долларов больше наличной иностранной валюты, чем продали.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, покупка валюты превысила ее продажу после того, как месяцем ранее - в сентябре - украинцы продали больше валюты.

Также сообщается, что с начала года, за январь-октябрь, показатель продажи валюты населением через банки остается выше покупки на 53,7 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, украинцы в сентябре продали через банковскую систему 1,430 миллиарда долларов, или на 88,8 миллиона долларов больше наличной иностранной валюты, чем купили.