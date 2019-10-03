Украинцы в сентябре продали в банках больше валюты, чем купили

Продажа валюты превысила ее покупку, после того как два месяца подряд – в июле и августе - украинцы покупали больше валюты.

Украинцы в сентябре продали через банковскую систему 1,430 миллиарда долларов, или на 88,8 миллиона долларов больше наличной иностранной валюты, чем купили.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, продажа валюты превысила ее покупку, после того как два месяца подряд – в июле и августе - украинцы покупали больше валюты.

Также сообщается, что с начала года, за январь-сентябрь, показатель продажи валюты населением через банки превышает покупку на 145,3 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, украинцы в августе купили через банковскую систему 1,424 миллиарда долларов, или на 97 миллионов долларов больше наличной иностранной валюты, чем продали.