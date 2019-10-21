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Покупка валюты Нацбанком остается выше ее продажи почти на $4 миллиарда

16:10, 21 октября 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор продал также 31 млн долл.

В результате, с начала года покупка валюты Нацбанком остается выше ее продажи на 3,885 млрд долл., или в 9 раз.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в сентябре пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 300 млн долл.

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Теги: #Нацбанк#покупка валюты