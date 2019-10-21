Смелянский поддерживает выход «Укрпошты» на IPO

Он отметил, что будет гордиться, если «Укрпошта» станет первой крупной госкомпанией, которая это сделает.

Глава акционерной компании «Укрпошта» Игорь Смелянский поддерживает выход акций компании на международные площадки с целью привлечения системных инвесторов.

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Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Уважаемые друзья, и те, кто на всех каналах рассказывает, как плохо продавать государственное имущество! Алексей Гончарук - премьер-министр Украины рассказал, что часть акций «Укрпошты» может быть размещена на международных площадках, и он 100% прав. Более того, я буду гордиться, если мы станем первой крупной государственной компанией, которая это сделает», - написал он.

Смелянский также обратился к скептикам и отметил, что еще несколько лет назад речь шла о том, будет ли существовать «Укрпошта» или нет, а на сегодняшний момент уже начинаются дебаты с вопросом «продавать или нет».

«То есть, появилось что-то ценное, что можно продать. Значит, зрада (предательство – УНИАН) отменяется, а мы работаем дальше», - написал глава "Укрпошты".

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что допускает частичную приватизацию до 10 крупных государственных предприятий, которые выполняют социально значимые функции, включая «Укрпошту».

По словам премьера, эти предприятия могут или быть запрещены к приватизации полностью, или, что ему нравится больше, подготовлены к так называемому IPO, то есть, к выходу на иностранные площадки для привлечения системных инвесторов. В качестве примера такой госкомпании Гончарук привел «Укрпошту».

2 октября Верховная Рада приняла закон, которым отменяется перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

Справка УНИАН. IPO (Initial Public Offering) - это первичное публичное размещение акций компании (эмиссия). Это значит, что компания в первый раз выпускает свои акции на рынок, чтобы их могли купить инвесторы, первоначально никак с ней не связанные.